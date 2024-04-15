Кечинов: Самая оптимальная кандидатура для «Спартака» — Черчесов

Экс-футболистрассказал о наиболее подходящей кандидатуре на пост главного тренера «красно-белых».

«Я против того, чтобы иностранцы сейчас тренировали "Спартак". Считаю, что самая оптимальная кандидатура на место главного тренера "Спартака" — Станислав Черчесов.

Он сейчас находится без работы, а у Карпина есть "Ростов" и сборная России — он при деле и на своём месте», — сказал Кечинов Чемпионату.

Напомним, что 14-го апреля стало известно об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака». После 23-х туров «красно-белые» занимают 7-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе.