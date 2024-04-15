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    Джамал МусиалаТрансферный дайджест. 9-15 апреля
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    Кечинов: Самая оптимальная кандидатура для «Спартака» — Черчесов

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    Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о наиболее подходящей кандидатуре на пост главного тренера «красно-белых».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Я против того, чтобы иностранцы сейчас тренировали "Спартак". Считаю, что самая оптимальная кандидатура на место главного тренера "Спартака" — Станислав Черчесов.

    Он сейчас находится без работы, а у Карпина есть "Ростов" и сборная России — он при деле и на своём месте», — сказал Кечинов Чемпионату.

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