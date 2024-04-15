Канчельскис призвал «Спартак» вернуть Романцева или назначить Мостового

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»высказался об увольнениис поста главного тренера

«Мне вообще непонятно, что в голове у нынешнего руководства "Спартака". Позовите Мостового — при нем точно хуже не будет. Но опять-таки, все зависит от руководителей клуба, у них уже идут переговоры с непонятно кем. Если бы меня позвали в "Спартак", то только при наличии предложения будем с ними разговаривать.

Ребята из "Спартака", верните Олега Романцева! У Ивановича еще есть порох в пороховницах, поэтому почему нет? Попробуйте! Чего вы боитесь? А вместе с ним Мостового и Шалимова — дайте им шанс. Сделайте им предложение, или вы боитесь?

Ах да, в "Спартаке" же сидят нефутбольные люди, а жалко остается только болельщиков. И страдания фанатов — главная проблема этого клуба. У меня много друзей-спартаковцев, и я вижу, как внутри у них все кипит», — приводит слова Канчельскиса Sport24.