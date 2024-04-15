ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хаби АлонсоКак «Байер» выиграл Бундеслигу: магия Алонсо, объединение команды и умные трансферы
  • 13:23
    • «МЮ» готов заплатить 40 млн евро за ведущего игрока «Байера»
  • 13:11
    • Сухой обслужит ответный матч «Зенита» и «Спартака» в Кубке России
  • 13:05
    • СМИ назвали еще одного кандидата на пост главного тренера «Ливерпуля»
    Все новости спорта

    Канчельскис призвал «Спартак» вернуть Романцева или назначить Мостового

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

    Олег Романцев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Романцев

    «Мне вообще непонятно, что в голове у нынешнего руководства "Спартака". Позовите Мостового — при нем точно хуже не будет. Но опять-таки, все зависит от руководителей клуба, у них уже идут переговоры с непонятно кем. Если бы меня позвали в "Спартак", то только при наличии предложения будем с ними разговаривать.

    Ребята из "Спартака", верните Олега Романцева! У Ивановича еще есть порох в пороховницах, поэтому почему нет? Попробуйте! Чего вы боитесь? А вместе с ним Мостового и Шалимова — дайте им шанс. Сделайте им предложение, или вы боитесь?

  • Лучше поздно, чем никогда. Абаскаль уходит, оставляя «Спартак» в психологической яме
  • Увольнение главного тренера «Спартака» — в нашем обзоре спортивной прессы
  • Вчера

    • Ах да, в "Спартаке" же сидят нефутбольные люди, а жалко остается только болельщиков. И страдания фанатов — главная проблема этого клуба. У меня много друзей-спартаковцев, и я вижу, как внутри у них все кипит», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дома «Магнитка» не отдаст этот полуфинал?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Челси» потеряет очки в матче с «Эвертоном»?
  • «Челси» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Команда Миранчука укрепит свои позиции в зоне еврокубков
  • «Аталанта» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.26
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  7.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры