В 04:30 14.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч: «Коламбус Крю» — «Реал Солт Лэйк» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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