«Оренбург» — «Пари НН» назвали стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

«Пари НН» Фото: globallookpress.com
Матч начнется в 12:00 мск.
Стартовые составы
«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулев, Перес, Томпсон, Михайлов, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.
«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Ермаков, Майга, Боселли.
Прогноз на матч «Оренбург» — «Пари НН» доступен по ссылке.
После 22 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 23 очка и занимает 12-е место.
«Пари НН» заработал 28 очков и располагается на 10-й строчке.