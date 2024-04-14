Ньямси: Не знаю, когда вернусь на поле

Защитник московского «Локомотива»отреагировал на вопрос о сроках возвращения на поле после травмы.

«Пока не могу сказать, когда я вернусь на поле. Но думаю, что в этом сезоне, если всё будет хорошо», — цитирует игрока «Чемпионат».

27-летний французский центральный защитник Жерзино Ньямси перешел в «Локомотив» из «Страсбурга» в феврале 2024 года, сумма трансферной компенсации составила 3,5 млн евро.

В составе железнодорожников футболист провел три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Четыре последних календарных игры «Локо» Ньямси пропустил из-за травмы приводящей мышцы, в последний раз он выходил на поле в официальном матче 14 марта 2024 года.