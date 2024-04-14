ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гильермо АбаскальЛучше поздно, чем никогда. Абаскаль уходит, оставляя «Спартак» в психологической яме
  • 20:20
    • «Байер» разгромил «Вердер» и стал чемпионом Германии
  • 23:42
    • «Интер» потерял очки в матче с «Кальяри»
  • 22:08
    • Карпин отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак»
  • 21:01
    • Матч «Удинезе» — «Рома» был прерван на 83-й минуте
  • 20:28
    • «Астон Вилла» неожиданно победила в гостях «Арсенал»
    Все новости спорта

    «Лион», уступая по ходу встречи 1:3, переиграл «Брест»

    «Лион» — «Брест»: счет матча 4:3, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Брест Лион
    В матче 29-го тура чемпионата Франции «Лион» вырвал победу у «Бреста» со счетом 4:3.

    Александр Ляказетт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Ляказетт

    По ходу встречи «Лион» проигрывал 1:3, но смог переломить ход игры.

    За лионцев забивали Корентен Толиссо, Александр Ляказетт, Николас Тальяфико и Эйнсли Мэйтленд-Найлс. В составе гостей отличились Стив Мунье и Ромен Дель Кастильо, который оформил дубль.

    Отметим, что обе команды доигрывали матч вдесятером из-за удалений Николаса Тальяфико и Пьера Леес-Мелу.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Брест 4:3
    Голы: 1:0 Корентин Толиссо (18'), 1:1 Стив Мунье (60'), 1:2 Ромен дель Кастильо (65'), 1:3 Ромен дель Кастильо (68'), 2:3 Александр Ляказетт (70'), 3:3 Николас Тальяфико (79'), 4:3 Эйнсли Мэйтленд-Найлс (пенальти) (90 + 17') Лион: Антони Лопеш, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Клинтон Мата, Николас Тальяфико, Максанс Какере, Неманья Матич, Корентин Толиссо (Райан Шерки, 68'), Малик Мартен Фофана (Эрнест Нуама, 68'), Александр Ляказетт (Гифт Орбан, 90'), Саид Бенрахма (Энрике Силва, 89'), Jake O'Brien Брест: Марко Бизот, Жюльен Ле Кардинал (Luck Zogbe, 80'), Лилиан Брассье, Брендан Шардонне, Брэдли Локо, Камори Думбия (Махди Камара, 71'), Уго Маньетти, Пьерр Лис-Мелу, Стив Мунье, Мартин Сатриано (Жереми ле Дуарон, 80'), Ромен дель Кастильо (Матиас Перейра Лаж, 89') Предупреждения: Лилиан Брассье (17'), Пьерр Лис-Мелу (45 + 2'), Саид Бенрахма (57'), Николас Тальяфико (60'), Jake O'Brien (87'), Брэдли Локо (87'), Николас Тальяфико (87'), Пьерр Лис-Мелу (87'), Неманья Матич (90 + 10'), Марко Бизот (90 + 11')

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Лион» с 41 очком поднялся на седьмое место в лиге 1. «Брест» с 53 пунктами остается вторым в турнирной таблице.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» потеряет очки в матче с «Эвертоном»?
  • «Челси» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Дома «Магнитка» не отдаст этот полуфинал?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Рейнджерс» завоюют Президентский Кубок?
  • «Рейнджерс» — «Оттава». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.26
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Завтра в 22:15
    •  2.21
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Кыргызалтын — Алай Ош
  • Футбол
  • Послезавтра в 11:30
    •  2.67
  • Прогноз на матч Подороска — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Калгари — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Моро-Каньяс — Тим
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры