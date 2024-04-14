«Лион» — «Брест»: счет матча 4:3, обзор голов

Александр Ляказетт Фото: globallookpress.com
По ходу встречи «Лион» проигрывал 1:3, но смог переломить ход игры.
За лионцев забивали Корентен Толиссо, Александр Ляказетт, Николас Тальяфико и Эйнсли Мэйтленд-Найлс. В составе гостей отличились Стив Мунье и Ромен Дель Кастильо, который оформил дубль.
Отметим, что обе команды доигрывали матч вдесятером из-за удалений Николаса Тальяфико и Пьера Леес-Мелу.
Футбол. Франция. Лига 1
Лион — Брест 4:3
Голы: 1:0 Корентин Толиссо (18'), 1:1 Стив Мунье (60'), 1:2 Ромен дель Кастильо (65'), 1:3 Ромен дель Кастильо (68'), 2:3 Александр Ляказетт (70'), 3:3 Николас Тальяфико (79'), 4:3 Эйнсли Мэйтленд-Найлс (пенальти) (90 + 17') Лион: Антони Лопеш, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Клинтон Мата, Николас Тальяфико, Максанс Какере, Неманья Матич, Корентин Толиссо (Райан Шерки, 68'), Малик Мартен Фофана (Эрнест Нуама, 68'), Александр Ляказетт (Гифт Орбан, 90'), Саид Бенрахма (Энрике Силва, 89'), Jake O'Brien Брест: Марко Бизот, Жюльен Ле Кардинал (Luck Zogbe, 80'), Лилиан Брассье, Брендан Шардонне, Брэдли Локо, Камори Думбия (Махди Камара, 71'), Уго Маньетти, Пьерр Лис-Мелу, Стив Мунье, Мартин Сатриано (Жереми ле Дуарон, 80'), Ромен дель Кастильо (Матиас Перейра Лаж, 89') Предупреждения: Лилиан Брассье (17'), Пьерр Лис-Мелу (45 + 2'), Саид Бенрахма (57'), Николас Тальяфико (60'), Jake O'Brien (87'), Брэдли Локо (87'), Николас Тальяфико (87'), Пьерр Лис-Мелу (87'), Неманья Матич (90 + 10'), Марко Бизот (90 + 11')
«Лион» с 41 очком поднялся на седьмое место в лиге 1. «Брест» с 53 пунктами остается вторым в турнирной таблице.