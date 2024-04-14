«Лас-Пальмас» — «Севилья»: счет матча 0:2 (0:1), обзор голов

В 31-м туре испанской Ла Лигина своем поле уступил— 0:2.

Уже на шестой минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Коко.

Андалусийцы смогли открыть счет на 43-й минуте после точного удара Юсефа Эн-Несири, ему ассистировал Неманья Гудель.

Второй гол «Севилья» забила в добавленное к матчу время. Он на счету Доди Лукебакио.

Футбол. Испания. Примера Лас-Пальмас — Севилья 0:2 Голы: 0:1 Юссеф Эн-Несири (43'), 0:2 Доди Лукебакио (90 + 3') Лас-Пальмас: Аарон Эскандель, Алекс Суарес (Сори Каба, 90'), Сауль Басилио Коко-Басси Оубинья, Серхи Кардона, Хавьер Муньос (Бенито Рамирес, 78'), Максимо Перроне (Хосе Кампанья, 87'), Кирьян Родригес, Альберто Молейро, Марвин Парк, Сандро Рамирес (Мунир Эль-Хаддади, 78'), Mika Marmol Севилья: Эрьян Нюланд, Кике Салас, Серхио Рамос, Луак Баде (Люсьен Агум, 66'), Оливер Торрес (Доди Лукебакио, 78'), Неманья Гудель, Бубакари Сумаре, Лукас Окампос (Хесус Навас, 67'), Юссеф Эн-Несири, Isaac Romero (Сусо, 78'), Adrià Pedrosa Предупреждения: Алекс Суарес (7'), Альберто Молейро (43'), Марвин Парк (45 + 4'), Луак Баде (61'), Кике Салас (73'), Эрьян Нюланд (90 + 1') Удаление: Сауль Коко (6')

Календарь и таблица испанской Примеры

После этой победы «Севилья» поднялась на 13-е место с 34 очками. «Лас-Пальмас» позицией выше с 37 баллами.