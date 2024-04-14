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    Клопп: Я никогда в жизни не считал себя великим тренером

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, считает ли себя великим тренером.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Я никогда не считал себя великим тренером. Никогда, никогда в жизни. По сей день удивляюсь, что люди видят меня таким. Единственное, что важно, так это то, что болельщики "Ливерпуля" довольны тем, что мы сделали.

    Мне не нужны сравнения с Арсеном Венгером или кем-то подобным. Это ничего не значит для меня. Я не хочу, чтобы на моём надгробии было написано "Вот один из самых успешных тренеров на планете". Нет, подобное не для меня. Я хочу, чтобы меня помнили как человека, который помогал людям в жизни», — приводит слова Клоппа AS.

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    • Под руководством немецкого специалиста «Ливерпуль» выигрывал английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок страны и 2 трофея Кубка лиги.

    В следующем матче «мерсисайцы» сыграют против «Кристал Пэлас» сегодня, 14-го апреля в 16:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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