Клопп: Я никогда в жизни не считал себя великим тренером

Главный тренерответил на вопрос, считает ли себя великим тренером.

«Я никогда не считал себя великим тренером. Никогда, никогда в жизни. По сей день удивляюсь, что люди видят меня таким. Единственное, что важно, так это то, что болельщики "Ливерпуля" довольны тем, что мы сделали.

Мне не нужны сравнения с Арсеном Венгером или кем-то подобным. Это ничего не значит для меня. Я не хочу, чтобы на моём надгробии было написано "Вот один из самых успешных тренеров на планете". Нет, подобное не для меня. Я хочу, чтобы меня помнили как человека, который помогал людям в жизни», — приводит слова Клоппа AS.

Под руководством немецкого специалиста «Ливерпуль» выигрывал английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок страны и 2 трофея Кубка лиги.

В следующем матче «мерсисайцы» сыграют против «Кристал Пэлас» сегодня, 14-го апреля в 16:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.