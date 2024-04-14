начнут матч в 17:15 в чемпионате Испании по футболу, 14.04.2024.

Последний матч: «Алавес» — «Гранада» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гранада» — «Алавес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Алавес»).

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