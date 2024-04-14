Акинфеев: Извиняюсь за первый гол

Вратарь ЦСКАпрокомментировал игру 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:3) и персонально извинился за первый гол, который влетел в его ворота после удара защитника соперника Ильи Самошникова.

«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, первый гол — полностью моя ответственность. При этом хочу сказать, что горжусь нашей командой. По ходу такого не просто складывающегося матча мы проявили характер, сравняли и стремились победить до последней минуты.

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Да, итоговый результат — один набранный балл, но сплочение в такие тяжёлые моменты формирует команду и вселяет оптимизм. Очень надеюсь, что этот матч принёс нашим болельщикам больше положительных эмоций», — приводит слова Акинфеева пресс-служба клуба в телеграм-канале.