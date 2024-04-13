Заболотный: Обе команды недоработали на стандартных положениях

Нападающийвысказался о матче против(3:3).

«Качельная игра? Объяснения нет. Нам добавил сил (второй) гол, хотелось как можно быстрее отыграться, у нас был волевой рывок, "Локомотив" подсел и откатился назад. Нам это дало преимущество. Потом пришло усиление, играли в четыре нападающих, пошли all in.

Равная игра, у них были моменты, у нас. Мы недоработали на "стандартах", допустили серьезные ошибки в обороне. Обе команды недоработали на стандартных положениях.

Мы стараемся побеждать в каждой игре и как можно меньше пропускать после 70‑й минуты», — цитирует Заболотного «Матч ТВ».

ЦСКА и «Локомотив» продолжают делит 4-5 места, у них по 37 очков.