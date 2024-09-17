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    Голов будет много?!

    Твенте — Херенвен: прогноз и ставка (коэффициент 2.35) на футбол. 17/09/2024 в 21:00

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на Твенте
    Прогноз и ставки на «Твенте» — «Херенвен»
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    «Твенте»
    17 сентября в 5-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Твенте» и «Херенвен». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Твенте» — «Херенвен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 17 Сентября 2024 года

    Твенте

  • Энсхеде
    •  Твенте 21:00 Херенвен

    Херенвен

  • Херенвен
    •

    «Твенте»

    Турнирное положение: Эта команда в новом сезоне стартовала весьма скромно. На данный момент она находится на 11 месте турнирной таблицы Эредивизии.

    При этом «Твенте» в 4 матчах набрал лишь 5 зачетных пунктов. А вот оборона команды дала результативный сбой 5 раз.

    Твенте — Херенвен: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем последнем поединке команда потеряла 2 очка. «Твенте» не сумел переиграть «Зволле» (1:1).

    А вот до того «Твенте» уступил «Утрехту» (1:2). Да и ничью со «Спартой» Роттердам вряд ли можно считать достижением (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 8 же пропущенных.

    Не сыграют: Мишел Влап — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Твенте» пока не выглядит потенциальным борцом за высокие места. При этом команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Поединки против «Херенвена» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Твенте» выиграл 3 раза при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и «Херенвену» команда не проигрывает уже 2 года.

    «Херенвен»

    Турнирное положение: Подопечные Робина ван Перси начали чемпионат крайне слабо. Сейчас команда находится на 12 месте в таблице.

    Причем «Херенвен» в 4 стартовых турах голландского чемпионата набрал 4 очка. Да и пропустила команда в свои ворота уже 11 раз.

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  • 11/09/2024

    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда по-настоящему провалилась. «Херенвен» потерпел сокругительное поражение от «АЗ Алкмаара» (1:9).

    До того команда нанесла поражение «Бреде» (4:0). Да и поединок с «Утрехтой» завершился для подопечных ван Перси лишь ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Херенвен» победил всего однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 12 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Херенвен» явно стартовал не так, как планировал. Да и болезненное поражение в минувшем туре явно нанесло удар по самолюбию игроков.

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    При этом «Херенвен» в четырех первых турах чемпионата отличился 6 голами. Правда, проблемы в плане надежности тылов никуда не делись.

    Нет сомнений, гости постараются разжиться очками. Вот только действовать команда ван Перси будет явно не так авантюрно, как в минувшем туре.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и оппонент имеет заметные проблемы в аспекте организации атак.

    Статистика для ставок

    • «Херенвен» в среднем пропускает почти 3 гола за матч

    • Обе команды выиграли лишь по разу в 4 стартовых матчах чемпионата

    • «Херенвен» уже 2 года не обыгрывает «Твенте»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.95, а победа оппонента — в скромные 6.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.35.

    Прогноз: Обе команды явно намерены поднатореть в плане реализации.

    У «Херенвена» огромные проблемы в плане надежности тылов, да и «Твенте» обороняется явно не лучшим образом.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05

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    «Твенте» — «Херенвен»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 17.09.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет много?!
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