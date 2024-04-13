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    Тренерский штаб «Челси» разочарован Мудриком

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    В «Челси» недовольны тем, как развивается Михаил Мудрик. При отсутствии серьезного игрового влияния со стороны украинца лондонцы готовы выйти на трансферный рынок за новым вингером.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    Главный тренер Маурисио Почеттино и его помощники считают, что украинец прогрессирует недостаточными темпами, и разочарованы тем, какое влияние он оказывает на игру команды. Об этом сообщил портал Football Insider.

    Ранее этот источник рассказал о похожем отношении клуба к конкуренту украинца Рахиму Стерлингу и желанию продать его с последующим приобретением звезды «Атлетика» Нико Уильямса.

    Мудрик за 33 встречи в составе «Челси» в нынешнем сезоне забил шесть голов и сделал два ассиста, а его соглашение с клубом действует до лета 2031 года.

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