начнут матч в 16:30 в чемпионате Германии по футболу, 13.04.2024.

Последний матч: «Хоффенхайм» — «Майнц» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Майнц» — «Хоффенхайм». Коэффициент ставки — 2.02 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Майнц»).

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