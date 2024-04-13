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    Лунин может сменить Нойера в «Баварии»

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    Вратарь «Реала» Андрей Лунин заинтересовал «Баварию», сообщает Defensa Central.

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    В мюнхенском клубе не забыли о тяжелой травме 38-летнего Мануэля Нойера, поэтому уже ищут ему замену, а 25-летнего украинца считают наиболее подходящим для этого вариантом.

    Баварцы хотят подписать нового вратаря до лета 2025 года — тогда же заканчивается контракт Лунина с «Реалом». Чтобы Лунин не ушел из команды бесплатно, «Реал» уже сейчас пытается продлить с ним соглашение, поскольку заинтересованность есть со стороны не только «Баварии», но и других европейских топ-клубов.

    В этом сезоне Лунин провел 11 сухих матчей за «Реал», в остальных 14 встречах пропустил 22 гола.

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