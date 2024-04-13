Лунин может сменить Нойера в «Баварии»

В мюнхенском клубе не забыли о тяжелой травме 38-летнего Мануэля Нойера, поэтому уже ищут ему замену, а 25-летнего украинца считают наиболее подходящим для этого вариантом.

Баварцы хотят подписать нового вратаря до лета 2025 года — тогда же заканчивается контракт Лунина с «Реалом». Чтобы Лунин не ушел из команды бесплатно, «Реал» уже сейчас пытается продлить с ним соглашение, поскольку заинтересованность есть со стороны не только «Баварии», но и других европейских топ-клубов.

В этом сезоне Лунин провел 11 сухих матчей за «Реал», в остальных 14 встречах пропустил 22 гола.