Кассьерра: Этот матч был особенным для меня — все-таки день рождения

Нападающийпрокомментировал победу над(2:1).

«Думаю, что этот матч был особенным для меня — все-таки день рождения. Мне кажется, впервые в день рождения мне доводится играть, а сегодня мы еще и так уверенно победили. Я сделал голевую передачу, забил гол, мы увозим три очка из Краснодара, поэтому я очень рад. Большое счастье!

Мы здорово начали первый тайм, но хозяева довольно быстро смогли забить, а потом прессинговали и вели игру, но второй тайм мы провели агрессивнее. Для победы нам нужно было повысить скорость, добавить в атаке, в комбинационной игре и нам это удалось — мы довольно быстро сравняли счет, поэтому, я думаю, сегодня победа досталась нам заслуженно», — приводит слова Кассьерры пресс-служба «Зенита».

«Зенит» набрал 47 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице. У «Краснодара» осталось 43 балла и вторая строчка.