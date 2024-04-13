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    Кассьерра: Этот матч был особенным для меня — все-таки день рождения

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    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1).

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    «Думаю, что этот матч был особенным для меня — все-таки день рождения. Мне кажется, впервые в день рождения мне доводится играть, а сегодня мы еще и так уверенно победили. Я сделал голевую передачу, забил гол, мы увозим три очка из Краснодара, поэтому я очень рад. Большое счастье!

    Мы здорово начали первый тайм, но хозяева довольно быстро смогли забить, а потом прессинговали и вели игру, но второй тайм мы провели агрессивнее. Для победы нам нужно было повысить скорость, добавить в атаке, в комбинационной игре и нам это удалось — мы довольно быстро сравняли счет, поэтому, я думаю, сегодня победа досталась нам заслуженно», — приводит слова Кассьерры пресс-служба «Зенита».

    «Зенит» набрал 47 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице. У «Краснодара» осталось 43 балла и вторая строчка.

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