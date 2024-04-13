начнут матч в 15:00 в Ла Лиге, 13.04.2024.

Последний матч: «Жирона» — «Атлетико» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетико» — «Жирона». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Жирона»).

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