начнут матч в 16:00 в турецской футбольной Суперлиге, 13.04.2024.

Последний матч: «Газишехир» — «Анкарагюджю» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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