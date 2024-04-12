Тухель: Мы с октября ждем, что Сане забьет гол

Главный тренероценил игрув последних матчах мюнхенской команды.

«Очевидно, какими достоинствами и талантом обладает этот парень. Но мы ждем, что он забьет гол с октября. Он блестяще начал сезон, но немного сбавил темп. Ожидания перед первым матчем с "Арсеналом" были огромны, и он оправдал их. Мы также ждем, что он продолжит проявлять себя и станет ключевым игроком для команды», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

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В нынешнем сезоне Сане провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал 13 ассистов.