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    Колосков: Исчерпал ли Дзюба себя или еще может выстрелить, все это зависит от него самого

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    Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о будущем форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Исчерпал ли Дзюба себя или ещё может выстрелить, всё это зависит от него самого. У Артёма запас прочности большой. Если он поставит себе цель, играть и будет тренироваться как положено, то Артём ещё поиграет, а если он захочет завязать, то это его личное дело. Ощущение такое, что он приближается к тому, чтобы завершить карьеру.

    Если тренеры его видит в самом составе "Локомотива", надо продлевать, если нет, то нет. Зачем держать на контракте футболистов, у которых нет перспективы играть?

    Я в Китае не был. Непонятно, что за уровень. Но ясно, что если человек играл за "Локомотив" и за другие ведущие российские клубы, то он может показать себя», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

    Сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в китайском «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

    Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за «железнодорожников» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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