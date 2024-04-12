Колосков: Исчерпал ли Дзюба себя или еще может выстрелить, все это зависит от него самого

Почётный президент Российского футбольного союзавысказался о будущем форварда

«Исчерпал ли Дзюба себя или ещё может выстрелить, всё это зависит от него самого. У Артёма запас прочности большой. Если он поставит себе цель, играть и будет тренироваться как положено, то Артём ещё поиграет, а если он захочет завязать, то это его личное дело. Ощущение такое, что он приближается к тому, чтобы завершить карьеру.

Если тренеры его видит в самом составе "Локомотива", надо продлевать, если нет, то нет. Зачем держать на контракте футболистов, у которых нет перспективы играть?

Я в Китае не был. Непонятно, что за уровень. Но ясно, что если человек играл за "Локомотив" и за другие ведущие российские клубы, то он может показать себя», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в китайском «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за «железнодорожников» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.