Хави: Как остановили Мбаппе? Командной работой

Главный тренер «Барселоны»ответил на вопрос, как команде удалось остановить нападающего «ПСЖ»в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Напомним, встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой каталонского клуба со счетом 3:2.

В этой встрече французский нападающий не отметился результативными действиями.

«Как удалось остановить Мбаппе? Командной работой. Араухо и Кунде были очень внимательны к нему, и вся защита сыграла решающую роль в сегодняшнем матче», — приводит слова Хави Barça Universal в социальной сети X (ранее twitter).

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Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 16 апреля, начало — в 22:00 мск.