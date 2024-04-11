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    Хави: Как остановили Мбаппе? Командной работой

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    Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, как команде удалось остановить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

    Хави
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    Хави

    Напомним, встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой каталонского клуба со счетом 3:2.

    В этой встрече французский нападающий не отметился результативными действиями.

    «Как удалось остановить Мбаппе? Командной работой. Араухо и Кунде были очень внимательны к нему, и вся защита сыграла решающую роль в сегодняшнем матче», — приводит слова Хави Barça Universal в социальной сети X (ранее twitter).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 16 апреля, начало — в 22:00 мск.

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