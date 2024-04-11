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    Луис Энрике: Меня совершенно не удивил план Хави

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    Наставник «ПСЖ» Луис Энрике оценил тактику «Барселоны» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой каталонского клуба со счётом 3:2.

    «Конечно, меня совершенно не удивил план Хави. Длинные передачи, чтобы противостоять нашему прессингу, особенно когда твой вратарь — тер Штеген, а твой нападающий — Левандовски», — приводит слова Энрике Barça Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

    Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 16 апреля, начало — в 22:00 мск.

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    Напомним, в параллельном матче мадридский «Атлетико» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:1.

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