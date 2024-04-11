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    Бенфика — Марсель: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.04.2024 в 22:00 начнется матч в четвертьфинале ЛЕ Бенфика — Марсель

    Футбол Лига Европы Бенфика Марсель Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 22:00 11.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Бенфика — Марсель в четвертьфинале ЛЕ.

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    Последний матч: «Бенфика» — «Марсель» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бенфика» — «Марсель» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

      • Календарь и таблица Лиги Европы

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Бенфика»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бенфика — Марсель.

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