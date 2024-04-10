«Наполи» установил цену на Кварацхелию

Вингер «Наполи»может покинуть итальянский клуб.

Как сообщает CalcioNapoli24, игрок входит в сферу интересов «ПСЖ» и «Барселоны». Неаполитанцы готовы продать футболиста за 100 млн евро. При этом они также заинтересованы в том, чтобы продлить контракт с игроком.

Отмечается, что конечное решение будет принято исходя из поступивших предложений.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.