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    Энцо Фернандес: Я пытаюсь достичь той версии себя, которая была на чемпионате мира

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    Защитник «Челси» Энцо Фернандес высказался о своем выступлении за лондонский коллектив.

    Энцо Фернандес
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    Энцо Фернандес

    «Я пытаюсь достичь той версии себя, которая была на чемпионате мира. Хочу ощущать себя тем Энцо, который играл на чемпионате мира. Хочу вернуться в то состояние.

    Я чувствую себя хорошо, с каждым днем мне становится все лучше, но я пока еще не чувствую себя на 100 процентов. Я все еще адаптируюсь и пока не вижу себя прежнего, но я стараюсь достичь этого как можно быстрее и упорно работаю каждый день.

    По моему мнению, Премьер-лига — лучшая лига в мире. Она такая динамичная, в ней так много качественных игроков. Я думаю, она лучшая. Я всегда смотрел АПЛ по телевизору. Интенсивность, атмосфера, все было по-другому.

    Теперь, когда я ощущаю это на себе, это кажется невероятным. Первые шесть месяцев были сложными для меня. Мне было тяжело адаптироваться, но сейчас я чувствую себя гораздо более подготовленным, чем в начале.

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    Может быть, пока я не раскрыл до конца свой потенциал, но мне нравится быть в таком большом клубе, как "Челси", наслаждаться Премьер-лигой каждые выходные с такими страстными болельщиками. Мне нравится быть здесь», — приводит слова Фернандеса пресс-служба «Челси».

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