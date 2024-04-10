Дуглас Сантос: Да, мной интересуется «Фламенго»

Защитник «Зенита»рассказал, что его представитель сообщил ему об интересе со стороны бразильского клуба «Фламенго». Сам футболист напрямую не высказал заинтересованности в трансфере из российской команды.

«Это правда. Мой агент сообщил мне об этом, он сказал, что "Фламенго" интересуется мной», — сказал Дуглас Сантос в интервью журналисту Globo Esporte Матеушу Акуньо.

30-летний Сантос играет за «Зенит» с 2019 года. Его нынешний контракт с петербургским клубом рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в 15 млн евро.

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В текущем сезоне Сантос сыграл 28 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.