ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»Выиграли зрители. «Манчестер Сити» и «Реал» устроили незабываемый хаос в Мадриде
    Все новости спорта

    Билялетдинов: У «Спартака» и с Промесом не было стабильной игры в атаке

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Известный тренер Ринат Билялетдинов считает, что проблемы «Спартака» в атаке связаны не только с отсутствием Квинси Промеса.

    Квинси Промес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Квинси Промес

    «Что касается атаки, то можно, конечно, свалить всё на отсутствие Промеса, но ведь и с Промесом не было стабильной игры.

    Он решал где-то моменты своим индивидуальным мастерством, но не всегда. И здесь вина ли тренерского штаба, селекционного ли отдела? Но любая селекционная сделка — это всегда риск», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».

  • «Кто сдаётся, тот остаётся на месте». Андрей Чернышов — о призвании быть тренером, работе в «Спартаке» и сделках с совестью
  • Эксклюзивное интервью с бывшим наставником «Спартака» и молодежной сборной России, продуктивно работающим в чемпионате Индии
  • Вчера

    • Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. В марте он был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли ПСЖ с «Барселоной»?
  • ПСЖ — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Огорчит ли «Атлетико» «Дортмунд»?
  • «Атлетико» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Металлург» Мг преуспеет в домашней игре?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.62
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монфис — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Байер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бенфика — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры