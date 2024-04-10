Билялетдинов: У «Спартака» и с Промесом не было стабильной игры в атаке

Известный тренерсчитает, что проблемыв атаке связаны не только с отсутствием

«Что касается атаки, то можно, конечно, свалить всё на отсутствие Промеса, но ведь и с Промесом не было стабильной игры.

Он решал где-то моменты своим индивидуальным мастерством, но не всегда. И здесь вина ли тренерского штаба, селекционного ли отдела? Но любая селекционная сделка — это всегда риск», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. В марте он был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.