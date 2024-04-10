начнут матч в 22:00 в четвертьфинале ЛЧ, 10.04.2024.

Последний матч: «Атлетико» — «Боруссия Д» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетико» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 1.95 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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