Артета: Верю, что «Арсенал» способен приехать в Мюнхен и победить

Наставник «Арсенала»высказался о ничьей в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2).

«Соперник забил и внес некоторую неопределенность в игру команды. Второй пропущенный гол был нетипичен для нас, но это Лига чемпионов. Если ты совершаешь ошибку, то тебя наказывают. Таков футбол. Что мы можем сделать, так это лучше справляться с простыми вещами.

Мы оставляли сопернику зоны для забеганий, которые были очень опасными, но даже при 1:2 мы пытались найти ритм, действовали собранно и не торопились. Замены оказали влияние на игру. Я верю, что мы способны приехать в Мюнхен и победить. Нужно лишь очень хорошо подготовиться», — приводит слова Артеты BBC.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Ответный матч четвертьфинала между «Арсеналом» и «Баварией» состоится 17 апреля. Он пройдёт в Мюнхене (Германия). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.