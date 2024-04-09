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    Эдуард Сперцян: Мусаев стал более опытным

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    Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возвращении Мурада Мусаева на пост главного тренера. 13 марта «Краснодар» отправил в отставку сербского специалиста Владимира Ивича.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Мусаев стал более опытным. Я не могу как-то конкретно описать, в чем конкретно. Понятно, что и в плане общения с игроками, и в тактическом плане он перестроился, поскольку прошло уже три года. И Мусаев за это время поработал в другом клубе. Такой опыт не проходит бесследно.

    Что он поменял по сравнению с Ивичем? Изменения в атаке точно есть. Наверное, и в обороне, но вам лучше спросить у наших защитников и вратаря (улыбается). Если говорить об атакующих действиях, то от нас требуют больше агрессии, причем с первых минут. Есть установка с самого начала бежать вперед, если ты с мячом, и прессинговать противника, если ты без мяча. Считаю, что у нас это неплохо получалось в двух первых матчах после возвращения Мурада Олеговича», — цитируют Сперцяна «Известия».

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    «Краснодар» идет вторым в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

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