Эдуард Сперцян: Мусаев стал более опытным

Хавбек «Краснодара»высказался о возвращениина пост главного тренера. 13 марта «Краснодар» отправил в отставку сербского специалиста

«Мусаев стал более опытным. Я не могу как-то конкретно описать, в чем конкретно. Понятно, что и в плане общения с игроками, и в тактическом плане он перестроился, поскольку прошло уже три года. И Мусаев за это время поработал в другом клубе. Такой опыт не проходит бесследно.

Что он поменял по сравнению с Ивичем? Изменения в атаке точно есть. Наверное, и в обороне, но вам лучше спросить у наших защитников и вратаря (улыбается). Если говорить об атакующих действиях, то от нас требуют больше агрессии, причем с первых минут. Есть установка с самого начала бежать вперед, если ты с мячом, и прессинговать противника, если ты без мяча. Считаю, что у нас это неплохо получалось в двух первых матчах после возвращения Мурада Олеговича», — цитируют Сперцяна «Известия».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» идет вторым в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.