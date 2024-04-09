В 21:45 09.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч: «Норвич Сити» — «Шеффилд Уэнсдей» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Норвич Сити». Коэффициент ставки — 1.92 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Норвич Сити»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Шеффилд Уэнсдей — Норвич Сити.

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