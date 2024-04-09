начнут матч в 21:45 в английском Чемпионшипе, 09.04.2024.

Последний матч: «Ковентри Сити» — «Саутгемптон» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Саутгемптон» — «Ковентри Сити». Коэффициент ставки — 1.75 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Саутгемптон»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Саутгемптон — Ковентри Сити.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам