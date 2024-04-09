Личка: Тюкавину сложно будет догнать Кассьерру

Наставник московского «Динамо»оценил перспективыв гонке бомбардиров РПЛ.

«Хорошо помню, что перед сезоном мы разговаривали и шутили, что в этом сезоне он должен забить 12 голов. Не хватает еще 3. Конечно, хотелось бы, чтобы он забил минимум 12. Мог и в игре со "Спартаком" — был очень красивый момент, когда он бил со своей половины.

Хорошо, что он увидел этот шанс и попытался забить — это мастерство. Уверен, что Тюка может забить 12 и больше мячей. Догнать Кассьерру будет тяжело, потому что "Зенит" — сильная команда, и он — хороший нападающий.

Но думаю, что Кассьерра уже успел выиграть бомбардирскую гонку», — сказал Личка «СЭ».

Календарь и таблица ФНЛ

Сейчас после 23-х проведенных туров форвард «Зенита» Матео Кассьерра возглавляет гонку бомбардиров с 15 забитыми мячами. Тюкавин сейчас имеет 9 голов.