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    Личка: Тюкавину сложно будет догнать Кассьерру

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    Наставник московского «Динамо» Марцел Личка оценил перспективы Константина Тюкавина в гонке бомбардиров РПЛ.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Хорошо помню, что перед сезоном мы разговаривали и шутили, что в этом сезоне он должен забить 12 голов. Не хватает еще 3. Конечно, хотелось бы, чтобы он забил минимум 12. Мог и в игре со "Спартаком" — был очень красивый момент, когда он бил со своей половины.

    Хорошо, что он увидел этот шанс и попытался забить — это мастерство. Уверен, что Тюка может забить 12 и больше мячей. Догнать Кассьерру будет тяжело, потому что "Зенит" — сильная команда, и он — хороший нападающий.

    Но думаю, что Кассьерра уже успел выиграть бомбардирскую гонку», — сказал Личка «СЭ».

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    Сейчас после 23-х проведенных туров форвард «Зенита» Матео Кассьерра возглавляет гонку бомбардиров с 15 забитыми мячами. Тюкавин сейчас имеет 9 голов.

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