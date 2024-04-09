Гвардиола: Беллингем проводит невероятный сезон

Наставник «Манчестер Сити»прокомментировал выступления полузащитника «Реала»

9 апреля «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск.

«В 17 лет он играл за "Боруссию", и я сказал, что дело не только в его навыках, но и в его интеллекте. Он пришел в клуб с исключительными игроками и тренером, таким как Анчелотти, который обладает невероятной способностью находить для игрока лучшую позицию. И Карло нашел ее, поэтому это быстро сработало.

Беллингем проводит невероятный сезон с точки зрения голов, результативных передач, игры в штрафной. Он великолепен не только в "Реале", но и в сборной Англии. В 19-20 лет у него впереди большая карьера», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» летом прошлого года. С того момента он провел за мадридцев 32 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач.