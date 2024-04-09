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    Губерниев: «Спартак» может оживить только Черчесов

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    Спортивный журналист Дмитрий Губерниев считает, что Станислав Черчесов — единственный тренер, способный придать импульс московскому «Спартаку».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Сейчас главным тренером красно-белых является испанец Гильермо Абаскаль.

    «Не думаю, что "Спартак" сейчас решится на крайние меры. Увольнением Абаскаля этот большой курултай точно не закончится. Делать это нужно было делать раньше. Сейчас, как бы там ни было, все понимают, что потолок у этого "Спартака" — даже не борьба за медали.

    Красно-белые могут вообще посыпаться, если его не будет. Нужно было раньше резать по живому, спокойно приглашать Черчесова, все было бы уже нормально. Считаю, что встрепенуть этот "Спартак" может только Станислав Саламович», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    7 апреля «Спартак» в гостевом матче 23-го тура РПЛ со счетом 2:1 обыграл «Динамо». Красно-белые прервали серию из трех матчей без забитых мячей в чемпионате страны.

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