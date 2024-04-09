Гранат: Не вижу лидеров в «Динамо»

Бывший российский футболистсчитает, что в нынешнем составе московского «Динамо» нет лидеров.

По мнению Граната, основными фаворитами чемпионской гонки являются «Зенит» и «Краснодар».

«Судя по матчу со "Спартаком", Личке надо было убирать из состава Лещука. Но решение принимает тренер, но, по моему мнению, это странное решение. Потому что у Лещука была результативная ошибка с "Ростовом" при счёте 0:0 и в матче со "Спартаком" все тоже было плохо.

Я думаю, что "Зенит" и "Краснодар" являются основными фаворитами на чемпионство. Когда команде тяжело, нужны лидеры и исполнители, а сейчас в "Динамо" я таких не вижу», — сказал Гранат «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Динамо» занимает 3-е место в РПЛ.