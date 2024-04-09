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    Данилу: «ПСЖ» и «Барса» — две сильные команды мирового уровня

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    Защитник «ПСЖ» Данилу Перейра высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

    Данилу Перейра
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    Данилу Перейра

    «Тренер вселяет в команду спокойствие. Это важно для таких матчей. В четвертьфинале фаворитов не бывает. "ПСЖ" и "Барса" — две сильные команды мирового уровня. С пятью титулами Лиги чемпионов кто-то может сказать, что "Барселона" фаворит, но на данном этапе это не имеет значения.

    Луис Энрике дает шанс каждому. Сыграть может любой, и это то, чего хотим мы, футболисты. Моя цель — быть в топ-команде, играть в Лиге чемпионов. Десять лет назад я не мог представить, что буду находиться здесь», — приводит слова Данилу пресс-служба УЕФА.

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