Данилу: «ПСЖ» и «Барса» — две сильные команды мирового уровня

Защитниквысказался о предстоящем матче св Лиге чемпионов.

«Тренер вселяет в команду спокойствие. Это важно для таких матчей. В четвертьфинале фаворитов не бывает. "ПСЖ" и "Барса" — две сильные команды мирового уровня. С пятью титулами Лиги чемпионов кто-то может сказать, что "Барселона" фаворит, но на данном этапе это не имеет значения.

Луис Энрике дает шанс каждому. Сыграть может любой, и это то, чего хотим мы, футболисты. Моя цель — быть в топ-команде, играть в Лиге чемпионов. Десять лет назад я не мог представить, что буду находиться здесь», — приводит слова Данилу пресс-служба УЕФА.

Поединок «ПСЖ» — «Барселона» состоится в среду, 10 апреля.