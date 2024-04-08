Рангник ответил, ведет ли он переговоры с «Баварией»

Бывший спортивный директор московского «Локомотива»прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны мюнхенской

«Нет. С какой стати? Я чувствую себя в сборной Австрии комфортно. У меня всё ещё есть контракт до 2026 года, и наша цель и наше путешествие продолжатся после чемпионата Европы», — цитирует Рангника журналист Штефан Камбергер в социальной сети.

Сейчас 65-летний Рангник тренирует сборную Австрии и пробился с ней на чемпионат Европы-2024. Ранее он работал в структуре «Локомотива», с декабря 2021 по май 2022 года возглавлял «Манчестер Юнайтед», а до этого целый ряд немецких клубов.

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Ранее прошла информация о том, что «Бавария» наряду с Роберто Де Дзерби, Унаи Эмери и Юлианом Нагельсманом рассматривает и кандидатуру Рангника.