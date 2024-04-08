1-й таймУдинезе — ИнтерОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро Мартинес«Удинезе» — «Интер». Онлайн
  • 20:52
    • Паскаль Янсен может сменить Абаскаля на посту главного тренера «Спартака»
  • 19:53
    • Хачанов победил Норри в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло
  • 19:25
    • Сафиуллин уверенно вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло
  • 19:23
    • «Локомотив» снова победил «Трактор» и стал первым финалистом Кубка Гагарина
  • 18:58
    • «Оренбург» одержал уверенную победу над «Рубином» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Рангник ответил, ведет ли он переговоры с «Баварией»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бавария Бундеслига Футбол Германии Сборная Австрии
    Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Ральф Рангник прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны мюнхенской «Баварии».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Нет. С какой стати? Я чувствую себя в сборной Австрии комфортно. У меня всё ещё есть контракт до 2026 года, и наша цель и наше путешествие продолжатся после чемпионата Европы», — цитирует Рангника журналист Штефан Камбергер в социальной сети.

    Сейчас 65-летний Рангник тренирует сборную Австрии и пробился с ней на чемпионат Европы-2024. Ранее он работал в структуре «Локомотива», с декабря 2021 по май 2022 года возглавлял «Манчестер Юнайтед», а до этого целый ряд немецких клубов.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Ранее прошла информация о том, что «Бавария» наряду с Роберто Де Дзерби, Унаи Эмери и Юлианом Нагельсманом рассматривает и кандидатуру Рангника.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли «Реал» реванш против «Манчестер Сити»?
  • «Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Еще одна битва за Урал не станет результативной?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Обыграет ли «Арсенал» «Баварию»?
  • «Арсенал» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лидс — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Америка — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •  3.70
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тигрес — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Спортиво Триниденсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры