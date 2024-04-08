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    Химки — Арсенал Тула: смотреть онлайн в прямом эфире

    08.04.2024 в 19:30 начнется матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) Химки — Арсенал Тула

    Футбол ФНЛ — Первая лига Химки Арсенал Тула Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 19:30 08.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Химки — Арсенал Тула в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

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    Последний матч: «Арсенал Тула» — «Химки» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Арсенал Тула» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Химки — Арсенал Тула.

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