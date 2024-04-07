1-й таймЦСКА — ФакелОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антон ЗаболотныйЦСКА — «Факел». Онлайн
  • 13:07
    • ЦСКА и «Факел» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
  • 10:25
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Японии
  • 13:41
    • Нападающий «МЮ» хочет перейти в топ-клуб Серии А
  • 11:12
    • Стало известно, подпишет ли «Реал» брата Мбаппе
  • 10:23
    • Варламов стал первой звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Титов: Промесозависимость «Спартака» оказалась сильнее

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о зависимости красно-белых от нападающего Квинси Промеса, который на текущий момент находится в тюрьме в ОАЭ.

    Квинси Промес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Квинси Промес

    «Промесозависимость "Спартака" оказалась сильнее. Промесу уже 32. Это не мальчик, который приезжал в 22 года. И всё равно по уровню своего мастерства он остаётся намного выше всех остальных в "Спартаке". Не имею права ставить точку в этой истории, но считаю Квинси одним из лучших иностранцев, которые были в российском футболе», — сказал Титов «Чемпионату».

    Напомним, 29 февраля Квинси Промес был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим футболиста не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0). Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» снова проиграет на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Динамо» продлит ужасную серию «Спартака» в РПЛ?
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • «Автомобилист» впервые в этой серии выйдет вперед?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монако — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  2.70
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Касактина — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры