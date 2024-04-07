Титов: Промесозависимость «Спартака» оказалась сильнее

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Россиивысказался о зависимости красно-белых от нападающего, который на текущий момент находится в тюрьме в ОАЭ.

«Промесозависимость "Спартака" оказалась сильнее. Промесу уже 32. Это не мальчик, который приезжал в 22 года. И всё равно по уровню своего мастерства он остаётся намного выше всех остальных в "Спартаке". Не имею права ставить точку в этой истории, но считаю Квинси одним из лучших иностранцев, которые были в российском футболе», — сказал Титов «Чемпионату».

Напомним, 29 февраля Квинси Промес был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим футболиста не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0). Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.