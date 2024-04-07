2-й таймМанчестер Юнайтед — ЛиверпульОнлайн
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    Нант — Лион: смотреть онлайн в прямом эфире

    07.04.2024 в 21:45 начнется матч в Лиге 1 Нант — Лион

    Футбол Лига 1 Нант Лион Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Нант и Лион начнут матч в 21:45 в Лиге 1, 07.04.2024.

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    Последний матч: «Лион» — «Нант» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нант» — «Лион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.13.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Нант — Лион.

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