начнут матч в 03:30 в чемпионате МЛС, 07.04.2024.

Последний матч: «Реал Солт Лэйк» — «Миннесота Юнайтед» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Реал Солт Лэйк»).

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