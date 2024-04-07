Маттеус: Могу представить, что «Бавария» в ближайшие дни уволит Тухеля

Бывший капитан сборной Германиивысказался о поражениив матче с(2:3) в 28-м туре чемпионата Германии.

«Поражение от "Боруссии" на прошлой неделе и результат в игре против "Хайденхайма" говорят о многом.

Томас Тухель больше не может достучаться до команды, он проводит странные пресс-конференции и делает странные заявления.

Я могу представить, что "Бавария" отреагирует на это в течение ближайших 24–48 часов, потому что так больше продолжаться не может.

Команде нужен новый импульс, а Томас Тухель больше не может его дать», — приводит слова Маттеуса Bayern & Germany.

Напомним, ранее «Бавария» официально подтвердила, что Томас Тухель покинет пост главного тренера команды сразу после завершения сезона.

В следующем матче «Бавария» сыграет 9 апреля против лондонского «Арсенала» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.