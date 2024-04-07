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    Маттеус: Могу представить, что «Бавария» в ближайшие дни уволит Тухеля

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    Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус высказался о поражении «Баварии» в матче с «Хайденхаймом» (2:3) в 28-м туре чемпионата Германии.

    Лотар Маттеус
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    Лотар Маттеус

    «Поражение от "Боруссии" на прошлой неделе и результат в игре против "Хайденхайма" говорят о многом.

    Томас Тухель больше не может достучаться до команды, он проводит странные пресс-конференции и делает странные заявления.

    Я могу представить, что "Бавария" отреагирует на это в течение ближайших 24–48 часов, потому что так больше продолжаться не может.

    Команде нужен новый импульс, а Томас Тухель больше не может его дать», — приводит слова Маттеуса Bayern & Germany.

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    • Напомним, ранее «Бавария» официально подтвердила, что Томас Тухель покинет пост главного тренера команды сразу после завершения сезона.

    В следующем матче «Бавария» сыграет 9 апреля против лондонского «Арсенала» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

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