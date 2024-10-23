В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «UBS Арене» 23 октября. Начало встречи — в 02:45 мск Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Турнирное положение: Показатели «Нью-Йорк Айлендерс» на старте регулярного чемпионата оставляют ждать лучшего, поскольку клуб из «большого яблока» располагается всего лишь на девятом месте в восточной конференции.

Последние матчи: Пока что «Нью-Йорк Айлендерс» весьма сильно лихорадит, и за пять сыгранных поединков с сначала сезона удалось победить всего лишь в двух матчах.

Травмированные игроки: Потери в плане игроков у «Нью-Йорк Айлендерс» также имеются. Не может помочь своему клубу нападающий Энтони Даклер по причине травмы нижней части тела.

Общий тонус клуба: Противостояние с «Детройтом» ожидается жарким, поскольку «красные крылья» сейчас также играют ниже своих возможностей.

«Детройт»

Турнирное положение: После стартовых недель регулярного сезона «Детройт» не выглядит тем клубом, который по-настоящему собрался в плей-офф. Сейчас «Ред Уингз» расположились на предпоследнем месте в своей конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В пяти стартовых матчах Лалонд и его «Детройт» смогли выиграть всего два раза, и поклонники клуба явно в недоумении.

Травмированные игроки: Сейчас «Детройту» не может помочь вратарь Джек Кэмпбелл, перешедший в межсезонье из «Эдмонтона», а также нападающий Тайлер Мотт.

Общий тонус клуба: Матч против «островитян» будет очередной проверкой на прочность, и нет уверенности, что клуб из Мичигана сможет выдержать её достойно.

Статистика для ставок

«Островитяне» за пять стартовых поединков сыграли три овертайма

Меньше семи голов в трех последних очных противостояниях не забрасывалось

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.62, на гостей — 2.97.

Прогноз: В этом матче удача вполне может оказаться на стороне гостей

Альтернативный прогноз: Тренд на результативные матчи между этими клубами будет продолжен

Ставка: П1 с коэффициентом 2.09

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.73