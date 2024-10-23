Нью-Йорк Айлендерс
Детройт
«Нью-Йорк Айлендерс»
Турнирное положение: Показатели «Нью-Йорк Айлендерс» на старте регулярного чемпионата оставляют ждать лучшего, поскольку клуб из «большого яблока» располагается всего лишь на девятом месте в восточной конференции.
Последние матчи: Пока что «Нью-Йорк Айлендерс» весьма сильно лихорадит, и за пять сыгранных поединков с сначала сезона удалось победить всего лишь в двух матчах.
Нью-Йорк Айлендерс — Детройт: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Потери в плане игроков у «Нью-Йорк Айлендерс» также имеются. Не может помочь своему клубу нападающий Энтони Даклер по причине травмы нижней части тела.
Общий тонус клуба: Противостояние с «Детройтом» ожидается жарким, поскольку «красные крылья» сейчас также играют ниже своих возможностей.
«Детройт»
Турнирное положение: После стартовых недель регулярного сезона «Детройт» не выглядит тем клубом, который по-настоящему собрался в плей-офф. Сейчас «Ред Уингз» расположились на предпоследнем месте в своей конференции.
Последние матчи: В пяти стартовых матчах Лалонд и его «Детройт» смогли выиграть всего два раза, и поклонники клуба явно в недоумении.
Травмированные игроки: Сейчас «Детройту» не может помочь вратарь Джек Кэмпбелл, перешедший в межсезонье из «Эдмонтона», а также нападающий Тайлер Мотт.
Общий тонус клуба: Матч против «островитян» будет очередной проверкой на прочность, и нет уверенности, что клуб из Мичигана сможет выдержать её достойно.
Статистика для ставок
- «Островитяне» за пять стартовых поединков сыграли три овертайма
- Меньше семи голов в трех последних очных противостояниях не забрасывалось
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.62, на гостей — 2.97.
Прогноз: В этом матче удача вполне может оказаться на стороне гостей
- 2.11Баффало — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 3.00Флорида — Миннесота: прогноз и ставкаЗавтра в 01:30
- 2.15Калгари — Питтсбург: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Тренд на результативные матчи между этими клубами будет продолжен
Ставка: П1 с коэффициентом 2.09
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.73