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    «Детройт» сможет увезти победу из Нью-Йорка?

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Детройт». Ставка (к. 2.97), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 23 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на Детройт Ред Уингз
    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Детройт»
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    «Детройт»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «UBS Арене» 23 октября. Начало встречи — в 02:45 мск Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Октября 2024 года

    Нью-Йорк Айлендерс

  • НХЛ
    •  Нью-Йорк Айлендерс 02:45 Детройт

    Детройт

  • НХЛ
    •

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    Турнирное положение: Показатели «Нью-Йорк Айлендерс» на старте регулярного чемпионата оставляют ждать лучшего, поскольку клуб из «большого яблока» располагается всего лишь на девятом месте в восточной конференции.

    Последние матчи: Пока что «Нью-Йорк Айлендерс» весьма сильно лихорадит, и за пять сыгранных поединков с сначала сезона удалось победить всего лишь в двух матчах.

    Нью-Йорк Айлендерс — Детройт: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Потери в плане игроков у «Нью-Йорк Айлендерс» также имеются. Не может помочь своему клубу нападающий Энтони Даклер по причине травмы нижней части тела.

    Общий тонус клуба: Противостояние с «Детройтом» ожидается жарким, поскольку «красные крылья» сейчас также играют ниже своих возможностей.

    «Детройт»

    Турнирное положение: После стартовых недель регулярного сезона «Детройт» не выглядит тем клубом, который по-настоящему собрался в плей-офф. Сейчас «Ред Уингз» расположились на предпоследнем месте в своей конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В пяти стартовых матчах Лалонд и его «Детройт» смогли выиграть всего два раза, и поклонники клуба явно в недоумении.

    Травмированные игроки: Сейчас «Детройту» не может помочь вратарь Джек Кэмпбелл, перешедший в межсезонье из «Эдмонтона», а также нападающий Тайлер Мотт.

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    Общий тонус клуба: Матч против «островитян» будет очередной проверкой на прочность, и нет уверенности, что клуб из Мичигана сможет выдержать её достойно.

    Статистика для ставок

    • «Островитяне» за пять стартовых поединков сыграли три овертайма

    • Меньше семи голов в трех последних очных противостояниях не забрасывалось

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.62, на гостей — 2.97.

    Прогноз: В этом матче удача вполне может оказаться на стороне гостей

    Альтернативный прогноз: Тренд на результативные матчи между этими клубами будет продолжен

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.09

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.73

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    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Детройт» сможет увезти победу из Нью-Йорка?
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