В 17:00 06.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч: «Вест Бромвич» — «Сток Сити» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Вест Бромвич»).

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