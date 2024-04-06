начнут матч в 22:00 во французской Лиге 1, 06.04.2024.

Последний матч: «Клермон» — «ПСЖ» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПСЖ» — «Клермон». Коэффициент ставки — 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «ПСЖ»).

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