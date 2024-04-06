Дани Алвес опубликовал первый пост после выхода из тюрьмы

Экс-защитник сборной Бразилии по футболу и каталонской «Барселоны»опубликовал первый пост после выхода из тюрьмы.

Бывшего футболиста обвинили в изнасиловании девушки и приговорили к 4,5 года тюрьмы. В конце марта 2024 года Алвес вышел на свободу под залог в 1 млн евро до момента, пока его приговор не вступит в окончательную силу.

«Неправда, что я давал интервью каким-либо СМИ. Не дам интервью, пока не будет завершён судебный процесс» — написал Алвес у себя в социальных сетях.

Напомним, 20 января Алвес был заключён под стражу. Бывшего защитника также обязали выплатить 150 тыс. евро потерпевшей в качестве моральной компенсации.