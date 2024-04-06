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    Дани Алвес опубликовал первый пост после выхода из тюрьмы

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    Экс-защитник сборной Бразилии по футболу и каталонской «Барселоны» Дани Алвес опубликовал первый пост после выхода из тюрьмы.

    Дани Алвес
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    Дани Алвес

    Бывшего футболиста обвинили в изнасиловании девушки и приговорили к 4,5 года тюрьмы. В конце марта 2024 года Алвес вышел на свободу под залог в 1 млн евро до момента, пока его приговор не вступит в окончательную силу.

    «Неправда, что я давал интервью каким-либо СМИ. Не дам интервью, пока не будет завершён судебный процесс» — написал Алвес у себя в социальных сетях.

    Напомним, 20 января Алвес был заключён под стражу. Бывшего защитника также обязали выплатить 150 тыс. евро потерпевшей в качестве моральной компенсации.

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