ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Максимум России на Евро — выход из группы». Вячеслав Колосков — об итогах отбора ЧЕ-2024, фаворитах турнира и гипотетических перспективах сборной России
    Все новости спорта

    Черчесов: В матче «Спартака» и «Динамо» жду яркого футбола

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Динамо
    Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо».

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    «Один из самых больших матчей еще с тех времен, когда я сам играл за "Спартак". Но перед матчем не будет разницы, кто с каким грузом проблем к нему подходит. Это дерби со столетней историей. Перед такими играми команды стараются забыть, что с ними было до — их интересует только то, что будет сейчас.

    Я же жду яркого футбола. У "Динамо" ожидается полный стадион, при полных трибунах любая игра приобретает дополнительные краски. И мне кажется, что матч "Динамо" — "Спартак" будет очень насыщенным на события. Главное, чтобы зрителям понравилось», — цитирует «КП Спорт» Черчесова.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ростов» продлит победную серию в РПЛ?
  • «Ростов» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • «Локомотив» сделает еще один шаг к финалу?
  • «Трактор» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Ман Сити» потеряет очки на поле «Кристал Пэлас»?
  • «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.25
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Брайтон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры