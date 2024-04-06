Альварес: К установкам Гвардиолы просто нужно адаптироваться

Нападающий «Манчестер Сити»рассказал о том, каково ему делить место на поле с форвардом. Также он высказался об установках главного тренера

«Я привык играть с другими нападающими. С самого детства всегда делил роль нападающего с другими ребятами. Мы продемонстрировали, что можем играть вместе и помогать команде. Мы стараемся работать вместе, и у меня такое чувство, что у нас получается.

В этом сезоне я играю больше, хотя в первый год мне приходилось быть более терпеливым. Я выступал на разных позициях: "девятки" или "десятки". Счастлив, что начал играть намного больше.

Игроки "Манчестер Сити" должны уметь приспосабливаться к тому, что говорит тренер, пускай и иногда это может немного сбивать с толку. Но вам просто нужно адаптироваться», — приводит слова Альвареса The Sun.

В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 43 матчах во всех соревнованиях, в которых он отметился 16 голами и 13 результативными передачами.