Ямаль: Надеюсь, я смогу стать легендой «Барселоны»

Вингерпризнался, что хочет провести всю свою карьеру в стане «сине-гранатовых».

«Я очень рад, что моя работа и мой футбол получили признание, но я сосредоточен на следующей игре. Что я могу сказать болельщикам, которые переживают за моё будущее в клубе? Что они должны быть спокойны, до конца следующего контракта ещё два года. И, прежде всего, следует наслаждаться этим.

Хочу ли я провести всю свою жизнь в "Барсе", как Хави, Иньеста, Пуйоль или Месси? Конечно. Надеюсь, я смогу стать легендой Барселоны», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 29 матчей за «Барселону» в Примере, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.